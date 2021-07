Approvato l’ordine del giorno di FdI, Rossi: «Il nuovo carcere sorgerà nell’ex caserma Barbetti»

GROSSETO – “Un grandissimo risultato, con l’approvazione dell’ordine del giorno il 30 giugno si profila finalmente la via maestra del nuovo carcere a Grosseto”, a dirlo Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Una nostra battaglia che abbiamo iniziato anni fa potrà diventare realtà – prosegue -. Ringrazio il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia per aver presentato l’ordine del giorno, in particolare l’onorevole Giovanni Donzelli che molto si è adoperato per arrivare a questo importante risultato. Il nuovo carcere sorgerà nella ex caserma Barbetti, in via senese. Porterà investimenti, posti di lavoro e più sicurezza. Una nostra battaglia vinta in Parlamento e con i fondi del Pnrr impegnati per questo progetto siamo davvero vicini alla sua realizzazione”, conclude.

Il testo dell’odg

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure urgenti relative al Fondo complementare da 30,6 miliardi finalizzato ad integrare con risorse nazionali il Piano nazionale di ripresa e resilienza, stabilendone la ripartizione, unitamente a misure urgenti per gli investimenti;

il 28 maggio dello scorso anno i Ministri della giustizia e della difesa e il direttore dell’Agenzia del demanio hanno sottoscritto l’atto che avrebbe consentito al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di acquisire la caserma per la costruzione di una nuova struttura carceraria a Grosseto; per tali opere di costruzione e trasferimento sono necessari dei fondi, parte dei quali sono ancora da reperire;

il fondo complementare del PNRR prevede una cifra di circa 130-133 milioni per costruzione e miglioramenti di strutture penitenziarie; attingere a tali risorse sarebbe sbocco naturale di tutto l’iter inerente la nuova struttura carceraria di Grosseto; si tratta di una struttura importante, che potrebbe dar sollievo e soluzione al sovraffollamento sia del vecchio carcere, sia degli altri del circondario,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare quota parte delle risorse complementari del PNRR al trasferimento del carcere di Grosseto.

9/3166/55. (Testo modificato nel corso della seduta)

APPROVATO IL 30 giugno