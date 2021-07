Summer Nights, Pizzichi: «In commissione comunale risulterebbe il dipendente di una società partecipante»

FOLLONICA – Il consigliere comunale Daniele Pizzichi (Lega) ha depositato un’interrogazione al sindaco Andrea Benini sulle modalità con cui è stato affidato il festival “Follonica Summer Nights” al parco centrale per il 2021.

«Dagli atti pubblicati – spiega Pizzichi – ho notato che all’interno della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte un membro potrebbe trovarsi in condizione di potenziale incompatibilità poiché dal curriculum vitae si apprende che lo stesso risulterebbe ancora lavoratore per una delle società che hanno partecipato alla gara per la realizzazione del festival».

«Mi sono, pertanto, rivolto al sindaco – prosegue il consigliere – per chiedere lumi al riguardo considerato che oltre la teorica posizione di incompatibilità anche una valutazione di opportunità avrebbe dovuto essere vagliata in maniera migliore.

Infine registro con piacere che la società che organizzerà i Summer Nights ha presentato all’amministrazione comunale un piano economico e finanziario con cui dimostra la sostenibilità della rassegna anche senza il contributo del Comune di 90mila euro».

«Visti – conclude – le centinaia di migliaia di euro di contributi fin qui spesi dal Comune per il festival credo sia opportuna una seria riflessione sulla gestione dei soldi pubblici».