Opposizione: «Amministrazione in stallo. Nannetti dimissionario perché la Giunta è poco trasparente»

CASTEL DEL PIANO – “L’amministrazione deve uscire dallo stallo in cui si trova da tempo e tornare a lavorare per risolvere i problemi urgenti che vive la nostra comunità” dichiara Samuele Pii, a nome del gruppo di minoranza del Comune di Castel del Piano “Tradizione e Innovazione”.

“La crisi della maggioranza potrebbe concludersi formalmente nel prossimo Consiglio comunale, convocato per il 7 luglio, con il subentro della prima riserva disponibile, Maria Rosa De Masi, al posto del consigliere più votato, Renzo Nannetti, dimissionario per motivi non personali, ma dovuti come dichiarato dallo stesso Nannetti, ai metodi poco trasparenti ed alle difficoltà di agire della giunta di Michele Bartalini” continua Pii.

“Il sindaco ha annunciato che assumerà la delega al turismo ed anche quella al personale, togliendola all’assessore Paola Ricci: a nostro parere sono ulteriori segnali di malessere nella squadra di governo. Inoltre, sul funzionamento della macchina amministrativa restano importanti nodi da sciogliere con urgenza: dall’inizio di Luglio, l’ufficio ragioneria è privo di personale ed il nuovo responsabile è il vicesindaco, assessore al bilancio, assessore ai lavori pubblici, Luciano Giglioni, e ci domandiamo fino a quando dovrà svolgere con perizia tutti questi compiti? Non solo, a fine mese scade la convenzione con l’attuale segretario comunale, il quinto in due anni: ci domandiamo chi svolgerà in futuro questo ruolo?”

“Fuori dal palazzo comunale altre questioni urgenti sono ancora rinviate: il programma estivo è in stampa da settimane, conosciamo quello degli altri Comuni amiatini, ma non sappiamo cosa offre il nostro Comune; la decisione sul Palio è rinviata al 31 Luglio; il piano operativo è nuovamente uscito dagli ordini del giorno delle sedute consiliari – prosegue Pii – avere dei cantieri aperti negli spazi aperti e di verde pubblico in luglio non è un buon esempio di tempismo; inoltre, il mantenimento della TAari a tariffa invariata rispetto all’anno precedente non può compensare i disagi quotidiani che vediamo nella raccolta dei rifiuti: l’assenza di un’azione concreta e tempestiva verso Sei Toscana; l’assenza di una campagna di informazione e di sensibilizzazione, a cura dell’amministrazione, sulle nuove modalità e sui vantaggi della raccolta differenziata stanno alimentando sui social la più grande campagna di non-promozione del nostro Comune mai realizzata. Perché un turista o visitatore dovrebbe venire a Castel del Piano dove non si conosce il programma di eventi dell’estate, ma dove si vedono sulle pagine Facebook e nella realtà i cassonetti pieni di rifiuti?”

“In assenza di risposte i cittadini legittimamente postano quello che vedono – conclude Pii – L’amministrazione dia prova di capacità nel trovare soluzioni a questi problemi reali e di governare per il bene di tutti”.