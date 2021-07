L’ufficio turistico torna in piazza Garibaldi: «Così è centrale e immediatamente visibile»

MASSA MARITTIMA – Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, l’ufficio turistico di Massa Marittima da sabato 3 luglio ha lasciato definitivamente via Todini per tornare in pianta stabile nella piazza principale della città, la bellissima piazza Garibaldi, all’interno del Palazzo del Podestà, chiamato anche Palazzo Pretorio, davanti alla Cattedrale di San Cerbone.

“L’anno scorso avevamo fatto una prova, trasferendo per la prima volta l’ufficio turistico nel Palazzo del Podestà – spiega Irene Marconi, assessore comunale al Turismo – con l’obiettivo di renderlo più centrale, immediatamente visibile ai turisti e raggiungibile con facilità. L’esperimento ci ha convinto e quindi il Comune ha deciso di investire nella riqualificazione dei locali. I lavori sono terminati e in tempi rapidi è stato ultimato il trasloco, in modo da garantire il servizio nella nuova sede, senza interruzioni. All’ufficio informazioni turistiche sono disponibili mappe e guide, oltre alla presenza di due operatrici, che ringraziamo per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno per l’accoglienza dei turisti e per le iniziative di animazione, in programma questa estate, organizzate in collaborazione con gli esercizi commerciali del territorio.”

“La nuova sede dell’ufficio turistico non è solo centralissima ma anche prestigiosa: –prosegue l’assessore Irene Marconi – il Palazzo del Podestà è infatti uno degli edifici storici più affascinanti della città, costruito tra il 1225 e il 1235, nonché sede dal 1978 del Museo archeologico di Massa Marittima”.

Da gennaio 2020 l’ufficio turistico è stato affidato alla società in house del Comune di Massa Marittima, ‘Massa Marittima Multiservizi’, che gestisce anche la farmacia comunale, la casetta dell’acqua, gli ispettori ambientali e gli ausiliari del traffico.

“Siamo soddisfatti della nuova sede – spiega Renato Vanni, presidente di Massa Marittima Multiservizi – un risultato a cui stiamo lavorando da quando la gestione dell’ufficio turistico è passata alla Multiservizi. Siamo convinti che la nuova localizzazione sia positiva anche per la vicinanza e il possibile connubio con il Museo archeologico che porterà sicuri benefici.”

L’ufficio turistico di Massa Marittima è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Dal 15 luglio al 5 agosto sarà aperto anche la sera, dalle 21 alle 22 e 30.

Info: 0566906554 ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

Tutti gli eventi di Massa Marittima su: bit.ly/massaeventi

Pagina Facebook ufficio turistico https://www.facebook.com/ufficioturisticomassamarittima