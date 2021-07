L’almanacco del Giunco: il 5 luglio nascono il bikini e Amazon

GROSSETO – Lunedì 5 luglio, sant’Antonio Maria Zaccaria sacerdote, il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.57. Accadeva oggi:

1098 – Con la bolla Quia propter prudentiam tuam papa Urbano II istituisce l’Apostolica legazia di Sicilia a favore di Ruggero I d’Altavilla.

1294 – Dopo 27 mesi di Conclave viene eletto papa Celestino V.

1610 – John Guy salpa da Bristol, con altri 39 coloni, diretto a Terranova.

1687 – Viene pubblicato il Philosophiae Naturalis Principia Mathematica di Isaac Newton.

1803 – La convenzione di Artlenburg porta all’occupazione francese di Hannover (che era governata dai monarchi britannici).

1810 – Bologna, viene inaugurata l’Arena del Sole.

1811 – Il Venezuela è la prima nazione sudamericana a dichiarare l’indipendenza dalla Spagna.

1813 – Guerra del 1812: Iniziano tre settimane di incursioni britanniche su Fort Schlosser, Black Rock e Plattsburgh (New York).

1814 – Guerra del 1812: Battaglia di Chippawa – Il generale maggiore statunitense Jacob Brown sconfigge il generale britannico Phineas Riall a Chippewa (Ontario).

1830 – I francesi, sbarcati a Sidi Ferrudj il 14 giugno, entrano in Algeri e prendono il potere in Algeria.

1841 – Nascita del turismo organizzato: Thomas Cook organizza il primo pacchetto turistico modernamente inteso.

1865

– In Inghilterra viene promulgata la prima legge al mondo sui limiti di velocità;

– William Booth fonda la Missione Cristiana (in seguito rinominata in Esercito della salvezza).

1884 – La Germania prende possesso del Camerun.

1928 – Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete, a bordo di un Savoia-Marchetti S.64, si aggiudicano il primato di volo su distanza in linea retta volando, per 7 188 km, tra Montecelio (Roma) e Natal (Brasile).

1938 – L’Italia, il Giappone e il Manchukuo siglano a Tokyo un accordo commerciale.

1940 – Seconda guerra mondiale: il Regno Unito e la Francia di Vichy interrompono le relazioni diplomatiche.

1941 – Seconda guerra mondiale: le truppe tedesche raggiungono il fiume Dnepr.

1943

– Seconda guerra mondiale: Battaglia di Kursk – Inizia il più grande scontro tra carri armati della storia;

– Seconda guerra mondiale: la flotta di invasione alleata naviga verso la Sicilia.

1945 – Seconda guerra mondiale: viene dichiarata la liberazione delle Filippine.

1946 – Nasce il bikini.

1947 – Italia: all’Hotel de la Ville viene assegnato il primo Premio Strega. Il vincitore è Ennio Flaiano con il romanzo Tempo di uccidere pubblicato da Longanesi.

1950

– Guerra di Corea: primo scontro tra forze statunitensi e nordcoreane (Task Force Smith);

– Sionismo: alla Knesset passa la Legge del ritorno che garantisce a tutti gli ebrei il diritto di immigrare in Israele.

1951 – William Shockley inventa il transistor a giunzione.

1958 – Prima scalata del Gasherbrum I, 11esima vetta più alta del mondo.

1960 – Licata, durante uno sciopero la polizia spara sulla folla uccidendo Vincenzo Napoli.

1962 – L’Algeria ottiene l’indipendenza dalla Francia. Ahmed Ben Bella è il nuovo capo dello Stato.

1971 – L’età minima per votare negli Stati Uniti viene portata da 21 a 18 anni (effetto del XXVI emendamento certificato formalmente in questo giorno dal Presidente Richard Nixon).

1975

– Arthur Ashe diventa il primo nero a vincere il titolo del singolare nel Torneo di Wimbledon;

– Capo Verde ottiene l’indipendenza dal Portogallo.

1986 – La Statua della libertà viene riaperta al pubblico dopo un ampio restauro.

1989 – Scandalo Iran-Contra: Oliver North viene condannato dal giudice distrettuale statunitense Gerhard A. Gesell, a tre anni con la condizionale, due di libertà vigilata, 150mila di multa e 1.200 ore di servizio comunitario.

1994 – Jeff Bezos fonda a Seattle Amazon, il più grande e-commerce al mondo.

1996 – Edimburgo: nei laboratori del Roslin Institute nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione.

1998

– In Algeria entra in vigore una severa legge sull’arabizzazione;

– Il Giappone lancia una sonda spaziale verso Marte, e si unisce a USA e Russia, tra le nazioni che hanno esplorato lo spazio.

2003 – Taiwan è l’ultimo territorio ad essere rimosso dalla lista delle aree affette dalla Sars stilata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

2004 – Prime elezioni presidenziali in Indonesia.

2005 – Il giornale britannico The Indipendent pubblica lo studio sulle orme di Homo sapiens trovate vicino al lago Valsequillo, in Messico, nel novembre 2003. I ricercatori delle Università di Liverpool e Bournesmouth dichiarano che le orme risalgono a 39mila anni fa, mentre si era sempre creduto che l’America non fosse stata colonizzata prima di 11.500 anni fa.

2007 – Viene messa in vendita la Fiat 500.

2016 – La sonda spaziale Juno entra nell’orbita di Giove. È la prima volta che un veicolo spaziale arriva così vicino al più grande pianeta del Sistema solare.

2018 – La Lituania diviene il 38esimo membro dell’Ocse.

Fonte: il.wikipwdia.org