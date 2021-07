Ladri in piazza: rubano il maxischermo e bevono birra. «Ripresi dalle telecamere, ma servono anche quelle pubbliche»

GROSSETO – I ladri sono entrati in azione di notte, o meglio meglio di mattina. Erano quasi le quattro di domenica, quando, conclusa la movida del sabato sera, in piazza del Sale a Grosseto, prima un uomo e poi altre due persone, un uomo e una donna, sono entrati in azione nell’area esterna della birreria irlandese Soul Pub.

In particolare l’uomo, ripreso dalle telecamere esterne del locale, ha preso di mira il televisore utilizzato in queste sere per seguire le partire degli Europei di calcio, e in pochi minuti l’ha preso e portato via. Non solo. Perché l’uomo ha forzato le protezioni del bancone bel bar, ha attivato gli spillatori delle birre e si è fatto anche una bevuta.

Durante il raid notturno sono state portate via anche alcune bottiglie, tutte di valore, che i tre malviventi hanno scelto tra quelle che erano custodite nel bancone.

Si tratta di un danno di qualche migliaia di euro, ma sopratutto di un brutto episodio che amareggia i gestori. Loro, dopo i tanti stop imposti dalla pandemia, avevano messo in campo una serie di investimenti e di iniziative per rilanciare non solo il loro locale, ma anche tutta la vita notturna di piazza del Sale.

«Naturalmente – ci dicono i gestori – noi non ci arrendiamo e andiamo avanti, siamo già pronti per domani sera quando tornerà a giocare la nostra Nazionale. Certo rimane l’amarezza per aver subito questo furto e per aver avuto danni anche perché il nostro impegno era stato importante».

Poi i gestori fanno anche un appello: «Sul posto sono già intervenuti i carabinieri con la scientifica. Per rintracciare gli autori del furto c’è bisogno anche delle telecamere pubbliche della piazza; con quelle e con le nostre è possibile capire dove siano andati e come si siano spostati. Abbiamo però bisogno di velocizzare i tempi della denuncia per avere quelle immagini».