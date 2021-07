In otto trovano lavoro grazie al corso dell’Anmil

FOLLONICA – Si è concluso il mese scorso il corso di 60 ore “Addetto alle attività di raccolta e spazzamento rifiuti” promosso da Irfa (Istituto di Riabilitazione e Formazione di Anmil, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) tenutosi presso la cooperativa sociale Melograno Onlus nella sede di Follonica in via dell’Industria 417.

Un progetto formativo nato dal comune intento di due realtà associative presenti sul territorio locale e nazionale, unite dalla volontà di creare opportunità lavorative a soggetti portatori di handicap, offrendo loro competenze tecniche specialistiche unite alla consapevolezza dell’importanza della salute e della sicurezza sul lavoro.

I temi specifici trattati durante il corso sono stati relativi alle tecniche di intervento, ai sistemi operativi di raccolta differenziata, alla compilazione dei moduli di servizio, alla normativa di igiene ambientale vigente, al funzionamento delle isole ecologiche nonché all’uso e alla manutenzione dei mezzi.

Sono stati argomentati direttamente, in qualità di docenti, dai responsabili dei servizi della cooperativa stessa: Michele Murzi, Massimo Mazzarelli, Diego Lacalamita, Francesco Basili, mentre online, sono intervenuti la dottoressa Maria Mocerino, responsabile agenzia del lavoro di Firenze, sul tema diritti e doveri e il dottor Andrea Anselmo, presidente Anmil Vercelli, sul delicato tema salute e sicurezza.

Gli otto partecipanti al corso sono il risultato di una positiva e proficua collaborazione tra il responsabile dell’agenzia del lavoro Anmil di Grosseto, Oscar Ruggero Panni, che si è occupato del coordinamento e della supervisione delle diverse fasi del corso, in qualità di disabilty manager, e le assistenti sociali di Massa Marittima, dottoressa Stefania Bianchi e di Follonica dottoressa Freire Mesquita in prima linea nell’ascolto e nell’accoglienza dei bisogni della popolazione.

«L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è stato il cuore di questo progetto – spiegano le realtà coinvolte – che si declina nella sensibilizzazione delle aziende e delle persone a questo tema che spesso non viene recepito e quanto meno considerato. La sicurezza sul lavoro è il primo obiettivo insieme a quello del reinserimento sociale e lavorativo degli invalidi civili e delle vittime di infortunio. Trovare i canali istituzionali idonei ad accogliere questi tipi di disabilità è uno dei compiti in cui la cooperativa sociale Melograno, presieduta da Massimo Iacci e Anmil onlus si impegnano maggiormente per rendere più snello e agevole l’accesso ai diritti delle persone svantaggiate».

Grazie a questo percorso, sono stati reinseriti nel mondo lavorativo sette partecipanti che si occuperanno di attività di raccolta e spazzamento rifiuti, mentre per l’ottavo, si procederà ad un inserimento alternativo in quanto non ideo ai servizi previsti.