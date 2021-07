Grosseto Handball forte anche sulla sabbia, vittoria nel campionato regionale

MARINA DI GROSSETO – Sport e spettacolo al Bagno Bertini per il campionato senior maschile e quello Under 15 maschile dell’Area 5 Toscana-Umbria di beach handball. Con la Solari iscritte al torneo le squadre senior dell’Olimpic Massa Marittima e dell’Asalb Bastia, mentre per la categoria giovanile si sono sfidate al meglio dei tre incontri la stessa Olimpic e la Pallamano Prato. Invece, in campo femminile, le ragazze maremmane essendo le uniche iscritte al torneo senior, approdano direttamente al Campionato Italiano di beach handball.

Il torneo si è svolto nella mattinata con i tre incontri senior maschili nei quali il Grosseto ha prevalso, sempre per 2 set a 0, in entrambe le partite disputate, accedendo di forza in finale. Dallo scontro diretto tra le altre due pretendenti, Olimpic ha prevalso su Bastia qualificandosi per la finale con i maremmani. Più equilibrata la sfida Under 15 tra Prato e Massa Marittima che hanno vinto un match a testa e pertanto hanno disputato nel pomeriggio la finale, dalla quale è emersa l’Olimpic, che ha vinto il titolo regionale Under 15 maschile.

Finale senior comunque impegnativa ed insidiosa per il Grosseto che ha dovuto mettere in campo tutta la sua carica e la massima concentrazione per avere la meglio sui temibili avversari dell’Olimpic, sempre pericolosi e mai arrendevoli. E così la Solari guadagna il titolo regionale nella classe senior e stacca il pass per il Campionato Italiano di beach handball che si svolgerà l’8 e il 9 luglio a Misano Adriatico.

Lo staff non nasconde l’entusiasmo e, dopo le fatiche indoor, punta ad ottenere il massimo risultato anche nella manifestazione nazionale; un obiettivo ambizioso ma alla portata del collettivo allenato da Stefano Chirone. Anche la squadra senior femminile sta lavorando sodo e aspira a fare molto bene nella kermesse nazionale.

La Solari Grosseto, investita dalla Direzione Regionale Federale di pallamano, ha comunque già ottenuto un primo grande risultato con l’organizzazione e l’allestimento del torneo regionale, riuscito alla perfezione grazie anche alla grande disponibilità di Marco bertini, patron dell’omonimo Bagno del litorale maremmano, ed ha riscosso inoltre il plauso di tutte le società partecipanti, soddisfatte dell’organizzazione e dell’accoglienza ricevuta. Sicuramente un evento da ripetere e da sviluppare in futuro con l’ampliamento della manifestazione, in quanto si auspica un sempre più cospicuo numero di squadre partecipanti ed interessate alla pratica del beach handball.