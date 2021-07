Coronavirus: in Toscana 41 nuovi casi. Un terzo della popolazione è immunizzato

FIRENZE – I nuovi casi registrati in Toscana sono 41 su 4.324 test di cui 3.222 tamponi molecolari e 1.102 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (2,5% sulle prime diagnosi).

Sono stati somministrati 3.191.154 vaccini. Oltre un terzo dei toscani ha già completato il ciclo vaccinale e più del 65% delle persone ha già ricevuto la prima dose.

Nel grafico i nuovi casi positivi del giorno suddivisi per età e province.

Le province di Prato e Pistoia non hanno nuovi contagi, un solo caso negli over 80.