Coronavirus in Italia: 480 nuovi casi e 31 morti. I positivi sono 43.531

GROSSETO - Sono 480 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, contro gli 808 di ieri. Con 74.649 tamponi, 67mila meno di ieri, il tasso di positività rimane di fatto stabile allo 0,6%.

I morti sono 31 (ieri 12), ma di questi 14 sono recuperi risalenti ai mesi scorsi, dieci dalla Campania e quattro dalla Toscana. Le vittime totali dall'inizio della pandemia salgono a 127.680.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 5 luglio 2021" su Spreaker.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 191 le persone in terapia intensiva per Covid (-6 rispetto a ieri), con due ingressi nelle ultime 24 ore, entrambi in Sicilia. I ricoveri ordinari invece scendono a 1.137 (-27 rispetto a ieri).

Sono 1.582 i guariti da ieri, per un totale di 4.092.586 da inizio pandemia. Zero contagi da ieri in provincia di Trento, in Molise e in Val d'Aosta.

Oggi la regione che registra più casi in un giorno è il Lazio con 83 nuovi positivi; seguono Campania (+68), Sicilia ed Emilia Romagna (+58), Veneto (+45) e Toscana (+41). I casi totali salgono a 4.263.797.

Gli attualmente positivi sono 43.531 (-1.133), di cui 42.003 sono in isolamento domiciliare.