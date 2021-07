Campionato Csen, buoni risultati delle giovani e giovanissime della LifeStyle

PITIGLIANO – Presente e vincente anche la LifeStyle di Pitigliano diretta dall’insegnante e coreografa Erika Mosci alla competizione di danza Csen (Coni) svoltasi a Prato, anche con alcune ballerine vincitrici nel 2019 del Campionato e trofeo Nazionale Danza Asc (Coni) della Capitale. Risultati buoni in più discipline per la scuola pitiglianese, da anni specializzata in diversi stili: conquistati un primo posto nello street dance Hip-hop under 16 classe C ed un secondo posto nel settore accademico disciplina Modern/Comtemporary under 16 Classe B, in quest’ultima addirittura scontrandosi con atlete della categoria più alta e quindi con più anni di studio alle spalle.

Un bellissimo punteggio anche nella disciplina Coreographic Dance in cui si sono esibite le più piccole dell’under 11, quest’ultime purtroppo non hanno trovato altri gruppi nella loro disciplina, categoria e classe essendo piccole ma già in classe C, quindi con qualche anno di studio e già dei primi posti alle spalle, ma comunque hanno lo stesso eseguito un coreografico molto complesso e veloce in maniera superba distinguendosi ancora una volta.

Trasferta di prestigio insomma per la LifeStyle che segue ogni giorno con cura i propri atleti sia agonisti che non, scuola e centro molto attivo sul territorio anche in altri sport con una crescita esponenziale dei propri atleti anno dopo anno.

Le atlete che hanno gareggiato sono Sofia Gambassi, Asia Rappoli, Sara Fabbretti, Denise Lanzo, Tatiana Monaci, Aurora Ciotti, Francesca Marroni, Alice Festucci, Valentina Pera, Asia Simoncelli, Giada Simoncelli, Camilla Agnelli, Zoe del Buono ed Elisa Piovanello.