Cammina a piedi nudi nel mezzo della strada rischiando di farsi investire

GROSSETO – Ha attraversato mezza città, a piedi e dorso nudo, un braccio alzato, camminando nel mezzo della strada, sino a quando non è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Un uomo stamani è stato avvistato in varie zone della città. «Alle 7 circa l’ho visto in viale Europa, camminava sul marciapiede e d’improvviso si è buttato in mezzo alla strada, ho rischiato di investirlo».

Da lì l’uomo, capelli e barba lunghi e un paio di pantaloncini indosso, si è spostato, sino ad arrivare sulla Castiglionese, lungo l’aeroporto militare dove è stato avvistato mentre camminava sulla linea di mezzeria.

Poco dopo è stato fermato dai carabinieri che lo hanno accompagnato all’ospedale Misericordia di Grosseto.