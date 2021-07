Cali Roma battuta due volte battuta, primato in ghiaccio per i giovani del Bsc Grosseto

GROSSETO – Con la doppietta per 6-0 e 10-2 contro il Cali Roma, primo posto in classifica per i giovani del Bsc Grosseto con 11 vittorie ed una sconfitta. Nonostante sei assenze per infortuni motivi di lavoro e convocazione in nazionale Under 18, la solidità del gruppo ha prevalso conquistando queste due importanti vittorie.

Buona prestazione di tutti i ragazzi che sono fatti valere nel box di battuta e con una difesa attenta che hanno permesso ai lanciatori ottime prestazioni. Nella gara mattutina Mattia Sireus ha lanciato il suo primo shutout nella prima partita completa di 9 inning . Buona anche la prestazione dei lanciatori della gara pomeridiana con il partente Ion Doba che ha concesso solo un punto in sei inning , lasciando la chiusura a Gabriele Brzezinski.

Da segnalare un altro infortunio: Tommaso Franceschelli si è procurato la frattura del radio nell’eliminazione in tuffo nell’ultimo out.