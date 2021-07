«Una gravissima perdita umana e professionale». Il cordoglio della Asl per la scomparsa di Marco Breschi

GROSSETO – A seguito dell’improvvisa e tragica scomparsa del dott. Marco Breschi cardiologo dell’ospedale Misericordia di Grosseto di appena 46 anni, il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso e tutta la Direzione Aziendale, insieme al direttore del presidio ospedaliero Massimo Forti a nome di tutto il personale dell’Azienda, si stringono alla famiglia in segno di vicinanza e cordoglio.

“Una gravissima perdita umana e professionale – commenta commosso il dott. Ugo Limbruno direttore di Cardiologia dove Breschi lavorava da molti anni – e siamo tutti esterrefatti e addolorati da questa terribile notizia”.

“Marco era uno dei migliori, un bravissimo cardiologo che aveva voglia di lavorare e di ottenere risultati con metodi innovativi come quella per la cura della fibrillazione atriale che portava avanti nel nostro ospedale per tutta l’Asl Toscana sud est. Ma nello stesso tempo – conclude – una persona semplice, dai modi gentili e integrata nella nostra realtà”.