Le acque aromatiche di Menta e Rosmarino: tutti i consigli per bevande naturali, sane e buonissime

GROSSETO – Quest’anno il mio balconcino ha delle piante aromatiche così rigogliose e belle che, oltre ad utilizzarle in cucina, ho iniziato ad utilizzarle per le tisane e per le acque aromatiche.

Sarò sincera, come erborista non sono una sostenitrice delle acque aromatiche a freddo, però devo dire che fra un po’, quando il tg inizierà a ripeterci di stare al fresco, bere tanta acqua e mangiare frutta e verdura, ecco che l’acqua aromatica può risolvere la questione!

Credetemi, sono ottime sostituite delle bevande zuccherate e poi possiamo dedicarci sempre quei 5 minuti che servono per la sua preparazione giocando un po’ con gli ingredienti. Sono carine da presentare anche ad una serata in giardino con gli amici, magari ne prepariamo una anche per le partite della nostra Italia che sta affrontando in modo dignitoso gli Europei.

Quindi solo pregi e molto divertimento per le acque aromatiche estive di menta e rosmarino.

Pochi e semplici accorgimenti, le acque vanno preparate almeno 12 ore prima di esser servite, non vanno zuccherate, possono contenere frutta, verdura e fiori commestibili. Vanno servite rigorosamente in caraffa di vetro trasparenti o barattoli monoporzione da bere con la cannuccia.

Se decidete di dare un tocco in più, potete congelare piccoli frutti, o foglie o fiori, nella vaschetta per fare il ghiaccio e aggiungere anche quello a scopo refrigerante e decorativo. Naturalmente la frutta utilizzata si mangia, come si fa con la sangria.

Ecco qualche esempio da fare.

ACQUA AROMATICA AI FRUTTI ROSSI: more, lamponi, mirtilli e ribes rossi sono i frutti che compongono l’acqua che ha scopo antiossidante. Possiamo aggiungere qualche fogliolina di salvia. Carino il cubetto di ghiaccio con all’interno la foglia di menta o di mirto.

ACQUA AROMATICA AI FIORI DI SAMBUCO: io adoro i fiori di sambuco, hanno un aroma così particolare che sono certa vi farà innamorare anche a voi. Quindi fiori di sambuco a go go e magari aggiungiamo un limone tagliato a fettine sottili: si sposano molto bene fra loro. Decorazione? Ma ovviamente anice stellato!

ACQUA AROMATICA CON ANANAS E ROSMARINO: in questo caso le proprietà drenanti dell’ananas si sposano benissimo con le proprietà disintossicanti ed energetiche del rosmarino. L’unico accorgimento è quello di utilizzare un paio di fette d’ananas fresco tagliate a cubetti piccoli e un paio di rametti di rosmarino.

ACQUA AROMATICA CON CETRIOLO E LIMONE: un cetriolo privato della buccia e tagliato per la lunghezza in quattro e poi fate i dadini, mezzo limone a fettine e poi aggiungete menta e rosmarino a piacere a per decorare e aromatizzare.

ACQUA AROMATICA CON SUSINE, ALBICOCCHE E LIME: la delicatezza e la dolcezza dei frutti estivi si abbina bene al quella punta di agro del lime, decorate con finocchietto selvatico.

ACQUA AROMATICA CON PESCHE: già immagino i vostri commenti, le pesche stanno bene solo con il vino: e come darvi torto! Da piccola era la mia merenda preferita, quando bere quel goccio di vino zuccherato e mangiare le pesche imbevuti di vino mi faceva sentire grande, ed era un momento di vera trasgressione! Però prova a pensare che delle belle fette di pesche con delle more e qualche foglia di basilico rendono piacevole e analcolica la bevanda.

ACQUA AROMATICA ALLA LAVANDA: mettete a macerare due rametti di rosmarino, due limoni e un rametto di lavanda, non esagerare troppo con i fiori che sono profumatissimi. Di sicuro la sera farete sonni tranquilli fra le braccia di Morfeo.

ACQUA AROMATICA ENERGIA ITALIA EUROPEI 2021: niente di più rinfrescante del cocomero d’estate, eccolo allora protagonista della nostra acqua, tagliato a dadini, con foglie di basilico, e per il bianco bandiera che ne dite di utilizzare dei fiori di arancio? Io consiglio di aggiungere anche qualche goccia di lime. E poi non ci resta che tifare “Energia Italia”, come diceva Benigni.

Volutamente non ho preso in considerazione cannella, zenzero o curcuma per le preparazioni delle acque, un po’ perché sono così inflazionati che almeno assaporiamo altri aromi, e inoltre ritengo che siano più utili nel periodo invernale, ma è solo una scelta personale.

Ecco anche qualche spunto per preparare i cubetti di ghiaccio decorativi – Con i fiori di mirto che adesso è in fiore e le nostre macchie mediterranee sono ricchissime, io farei proprio fiore e una fogliolina, dei boccioli di rosa, oppure fra i fiori di camomilla freschi o fiordaliso.

Per chi volesse scriverci per richiederlo consigli o argomenti la mail da utilizzare e mentaerosmarino.serena@gmail.com

Alla settimana prossima…

A questo LINK le vecchie puntate di Menta e Rosmarino

VI CONSIGLIAMO: di non andare a raccogliere le piante in natura per non rischiare errori, e di affidarvi sempre al vostro erborista di fiducia. Quelli che vi proponiamo non sono consigli medici, quindi, specie per patologie specifiche, fate sempre riferimento al vostro medico curante prima di assumere qualunque prodotto.

*L’autrice Serena Remi, nata a Gavorrano, da 28 anni lavora nel settore del benessere come erborista e venditore al dettaglio di prodotti a scopo salutistico.