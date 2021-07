Il cordoglio di Opi Grosseto per la scomparsa di Marco Breschi

GROSSETO – “Abbiamo appreso della scomparsa di Marco Breschi con grande dolore. Come Opi Grosseto ci stringiamo ai familiari, colpiti da questa terribile tragedia – dichiara Nicola Draoli (nella foto), presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto -. Breschi, già vice presidente dell’Ordine dei medici di Grosseto, ha rappresentato un punto di riferimento non solo all’interno dell’azienda sanitaria, ma anche per l’Ordine degli infermieri, mantenendo sempre vivo il dialogo e il confronto tra queste due professioni sanitarie”.

“La sua scomparsa è una perdita professionale e umana con cui dovremo imparare a fare i conti. Per questo esprimo, a nome mio e di Opi Grosseto, le nostre più sentite condoglianze”.