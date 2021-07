Doppia vittoria al torneo nazionale di tiro con la balestra per Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – La Società dei Terzieri Massetani conquista il doppio successo al 54esimo torneo nazionale di tiro con la balestra, Federazione Italiana (FIB) fra le città di Lucca, Massa Marittima e la Repubblica di San Marino.

La Società dei Terzieri si è aggiudicata il titolo di Campione italiano a squadre con 289 punti, seconda Lucca e terza San Marino.

Successivamente la finale fra i migliori tre balestrieri di ogni città ha visto imporsi Gianni Gori con un tiro perfetto sul corniolo aggiudicandosi il prestigioso titolo di Re della balestra con il prezioso collare d’oro. Gli altri finalisti per Massa Marittima sono stati Alberto Stanghellini classificatosi terzo e Emanuele Stanghellini.

“Una giornata storica per la nostra città – afferma il rettore Angelo Soldatini -, che ha visto i nostri balestrieri dominare entrambe le gare e riportare a Massa l’ambito collare”. Grande soddisfazione per Francesco Bini maestro delle balestre che ricorda che “per la quinta volta consecutiva Massa Marittima si aggiudica il campionato a squadre a dimostrazione dell’alto livello raggiunto dai balestrieri Massetani in campo nazionale”.

Per la prima volta hanno partecipato al torneo due donne: Lisa Berretti di Massa Marittima e Barbara Cerasomma di Lucca.