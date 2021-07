Coronavirus, 49 nuovi positivi in Toscana

FIRENZE – «Vaccini attualmente somministrati: 3.164.829. I nuovi casi registrati in Toscana sono 49 su 11.679 test di cui 5.689 tamponi molecolari e 5.990 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,42% (1,2% sulle prime diagnosi)». Lo anticipa il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo consueto post giornaliero (i dati risalgono alla mezzanotte). «Oggi i posti letto Covid occupati in tutta la Toscana scendono sotto i 100, solo due mesi erano più di 1.500. Un bel dato che ci dà fiducia, continuiamo così».

I nuovi casi in Toscana sono 49, uno in meno di di ieri quando erano 50. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.689 tamponi (ieri 5.445) e 5.990 test rapidi (ieri 10.716).

In provincia di Grosseto ci sono due nuovi positivi (a Roccastrada e Follonica), nella fascia d’età tra i 35 e i 64 anni. Questo significa che il tasso di positività per 100 mila abitanti in Maremma è dello 0,915.

Qui trovate invece l’aggiornamento in tempo reale in Italia e in tutte le regioni della campagna vaccinale: LINK