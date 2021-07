Anche a Castiglione arrivano i cani bagnino: avranno postazioni in spiaggia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per garantire sia la sicurezza di turisti e residenti negli arenili, che il rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 nelle spiagge, il Comune di Castiglione della Pescaia dallo scorso 12 giugno ha già in funzione il piano di salvamento e da ieri, sabato 3 luglio hanno preso il via nuove attività di controllo e informazione avvalendosi di stewart. Nella domenica di inizio luglio il sindaco Giancarlo Farnetani, la vicesindaca Elena Nappi, l’assessora al Turismo Susanna Lorenzini e la consigliera delegata alle politiche sociali Sandra Mucciarini, hanno presentato sul lungomare di Levante la formazione degli “Angeli del mare».

«Par la stagione 2021 – ricorda il sindaco Giancarlo Farnetani – abbiamo implementato il servizio di salvamento nelle spiagge castiglionesi. Lo storico piano, che prevede la presenza di bagnini sulle 27 torrette sparse sul litorale, quattro di competenza dell’amministrazione e le altre gestite Consorzio Cormorano che raggruppa tutti gli stabilimenti balneari dalla zona del Tombolo dove è presente la green beach fino a Rocchette, è stato ampliato per garantire maggiore sicurezza agli ospiti. Inoltre, per i gestori delle strutture presenti sulle spiagge danneggiate dall’erosione e dalla pandemia, come sta avvenendo per le altre attività commerciali e dell’accoglienza della cittadina balneare, l’amministrazione comunale ha adottato misure in materia tributaria e di sostegno. In più, con i titolari degli stabilimenti balneari che hanno ottenuto l’ampliamento della concessione laterale per la stagione in corso, è stato trovato un accordo, dove la controparte garantirà la presenza di ulteriori stewart in quelle aree oltre agli altri già programmati lungo gli arenili».

«Ci sono altre novità per l’estate 2021 – rivela il primo cittadino del centro turistico – in due tratti di spiaggia, nei pressi del “Bagno Bruna” e all’ex Maristella, saranno operative postazioni della Scuola italiana cani salvataggio, un servizio svolto nei giorni festivi e prefestivi di luglio ed agosto. Gli istruttori hanno dato la loro disponibilità anche per incontrare durante l’estate i bambini delle colonie che vedranno in azione con delle simulazioni questi animali. Inoltre, l’amministrazione comunale ha provveduto anche ad assumere altri due agenti di polizia municipale stagionali che saranno destinati al controllo lungo tutta la costa».

«Il mare e il litorale – conclude Farnetani – sono fra le principali risorse naturali ed economiche del paese da fruire in sicurezza. Il Comune ha già al suo attivo un ottimo lavoro eseguito l’anno scorso, quando nelle nostre spiagge libere tutto è andato bene con turisti e residenti che hanno potuto vivere l’estate in tranquillità rispettando quelle misure indispensabili di prevenzione sanitaria che riproponiamo integralmente».