Portargentario: «La pandemia non ci ha fermati, andiamo avanti positivi»

MONTE ARGENTARIO – Per fare il punto sulle situazioni del turismo legato al mare e valutare prospettive di lavoro in previsione della stagione estiva 2021, lunedì 28 giugno si è riunita, in presenza, l’assemblea del Comitato di coordinamento di Portoargentario.

La riunione, fissata per le ore 16,30, convocata con le modalità previste, ha visto la partecipazione di molti dei Comuni aderenti – Monte Argentario, Grosseto, Siena, Orbetello, Pitigliano, Santa Fiora e Massa Marittima, nonché Banca Tema.

Ha aperto i lavori il sindaco di Monte Argentario e presidente del Comitato Franco Borghini, il quale ha sommariamente riepilogato la situazione del progetto, alla luce della perdurante emergenza del Covid 19.

È poi intervenuto il direttore tecnico Fabrizio Palombo, che ha fatto un breve resoconto delle iniziative che si continua a portare avanti, sia nel settore del cruising che dello yachting, per mantenere sempre viva ed affascinante l’immagine della Maremma e per farne conoscere le

bellezze, nonostante il lockdown e tutte le difficoltà derivanti dalla pandemia tuttora in corso.

«Portargentario – spiegano dal comitato – ha continuato a lavorare per mantenere ed ampliare tutti i suoi contatti, sempre intessendo stretti rapporti con le compagnie internazionali, i tour operator ed i charter broker che mantengono un vivo interesse per una destinazione così bella, che nel 2019 era riuscita ad aggiudicarsi il primo premio attribuito da Clia quale migliore destinazione crocieristica italiana.

Pur se le previsioni per la stagione estiva 2021 non sono così incoraggianti, perché le conseguenze della pandemia si fanno ancora sentire pesantemente, l’interesse generale degli utenti dei settori del cruising e dello yachting sono altissime, al punto che sono già pervenute 13 prenotazioni di scalo per la stagione 2022.

Nel proseguo della riunione sono intervenuti il vicesindaco nonché assessore al Turismo di Grosseto Luca Agresti, il vicesindaco e assessore all’Economia del Comune di Pitigliano Paolo Mastracca, il presidente di Banca Tema Valter Vincio, e l’assessore al Turismo del Comune di Massa Marittima Irene Marconi.

Luca Agresti ha riconfermato l’interesse e la fiducia nel progetto: “credeteci tutti fortemente – ha detto – perché noi ci crediamo e lo vogliamo sostenere con forza”. Anche Paolo Mastracca ha ribadito l’interesse e la fiducia nelle iniziative a cui si sta lavorando, certi che il lavoro attuale porterà ottimi frutti. Entrambe hanno rappresentato l’opportunità di fornire a tutti gli aderenti un bilancio dei benefici del progetto per farne comprendere bene le potenzialità.

Anche il presidente Vincio ha confermato l’appoggio di Banca Tema e la volontà di proseguire con impegno a promuovere un comprensorio che ha pochi uguali e Portoargentario ne è elemento indispensabile.

L’assessore al Turismo Irene Marconi, di Massa Marittima, ha poi avanzato la possibilità di aggiungere ai servizi già offerti anche quelli di collegamenti con elicotteri, anche in sinergia con l’aeroporto di Grosseto con cui il progetto già ha stipulato un accordo di partnership.

Per proseguire nel lavoro l’assemblea, all’unanimità, ha deliberato di prorogare gli incarichi a suo tempo affidati fino alla fine del corrente anno.

Tratte le conclusioni dei lavori da parte del sindaco Borghini, la riunione è stata sciolta alle 18 circa, con la unanime speranza che il 2021 segni una ripresa turistica di tutto il comprensorio», concludono da Portoargentario.