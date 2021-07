Nasce la nuova ciclabile, un investimento da 350mila euro. Al via i lavori

FOLLONICA – È stato aperto giovedì il cantiere per la realizzazione del collegamento ciclopedonale che connetterà il Parco centrale con via della Pace e il quartiere Cassarello. Un progetto che unisce, quindi, la 167 Est con gli impianti sportivi ma anche e soprattutto con la nuova scuola media che presto verrà realizzata al parco Centrale.

Con questo progetto l’amministrazione comunale ha voluto ricucire due zone importanti della città di Follonica, tramite un’infrastruttura a misura di pedone e ciclista, anche e soprattutto nell’ottica del trasferimento delle scuole medie nel nuovo polo scolastico che verrà realizzato al Parco Centrale.

Il cantiere si è insediato nell’area adiacente alle cannelline di via della Pace: è infatti lì che si sta realizzando il nuovo percorso ciclopedonale che passerà sopra alla Gora con un ponte fino ad arrivare al parco Centrale. Il percorso scelto è stato quello tracciato dai cittadini stessi nel verde che si trova lungo via della Pace: il sentiero che si era formato nel tempo con il passaggio delle persone è infatti stato sfruttato per la realizzazione della nuova infrastruttura, in modo da dare un servizio in più alla città.

«Quello che è in via di realizzazione è un obiettivo importante – spiega il sindaco Andrea Benini – questo tracciato ciclopedonale metterà in collegamento due parti della città che prima avevano una sola via di comunicazione e permetterà ai pedoni e ai ciclisti di passare nel verde cittadino. Fino a oggi l’unica via di accesso al quartiere Capannino era infatti rappresentata da via Massetana».

«Il nuovo percorso potrà essere utilizzato sia dai pedoni che dalle biciclette – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini – sarà sicuro e avrà una nuova illuminazione. Con questo tracciato abbiamo voluto dare un servizio ai cittadini che vivono nei quartieri al di là della Gora, come la 167 Est, Cassarello e Salciaina. In questo modo potranno avere un collegamento sicuro con gli impianti sportivi che si trovano al Capannino. Inoltre la ciclopedonale, pensata per ridurre il traffico su via Massetana, potrà essere sfruttata anche da tutti quei cittadini che intendono raggiungere il mercato e, ovviamente, servirà anche alla nuova scuola del parco Centrale».

Il primo stralcio dell’intervento ha un costo di 290 mila euro mentre il progetto ha un costo totale di circa 350 mila euro e prevede, oltre al percorso principale di collegamento fra via della Pace e la futura area scolastica, anche un ulteriore percorso che verrà realizzato in futuro e che collegherà via della Pace al centro urbano, snodandosi parallelamente a via della Pace nell’area verde dietro le case e ricongiungendosi alla pista ciclabile di viale Europa.