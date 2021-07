Manca il medico sull’isola, protesta al Giglio. Asl: «Al lavoro per risolvere il problema»

ISOLA DEL GIGLIO – «Lavoriamo per la salute dei cittadini e siamo in costante ascolto delle loro esigenze».

Con queste parole il direttore sanitario della Asl Toscana sud est, Simona Dei, ha aperto il confronto con alcuni cittadini dell’Isola del Giglio che ieri hanno manifestato preoccupazione relativa al servizio di medicina generale e di emergenza e che il direttore ha voluto incontrare personalmente.

«Le istanze presentate dai cittadini – ha spiegato Simona Dei – riguardano un problema che conosciamo e che interessa anche altre aziende sanitarie. Il disagio per la carenza di medici é reale e diffuso, senza dubbio. L’Azienda ha impiegato tempo e risorse per mettere in atto ogni possibile soluzione al problema, anche affidandosi a partner esterni come per il Punto di emergenza territoriale, garantito fino a settembre dai medici della società Air medical di Torino. Inoltre, il progetto presentato in Regione per la medicina generale è stato approvato e verranno scorse le graduatorie. Voglio rassicurare tutti i cittadini che non ci dimentichiamo di questa situazione e che stiamo vagliando costantemente nuove opportunità per garantire l’assistenza sanitaria adeguata. Ringrazio le persone con cui ho parlato ieri, per avere creato un’importante occasione di confronto e condivisione. Ribadisco la nostra totale disponibilità ad accogliere le esigenze dei pazienti e a trovare un punto d’incontro che possa portare alla risoluzione dell’eventuale criticità».