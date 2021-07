Linee telefoniche in tilt, isolata la farmacia: «Situazione grave, andremo in tribunale»

GRILLI – «Da ormai alcuni anni la frazione di Grilli è travagliata da continui problemi di connessioni internet e telefoniche che affliggono sia le attività commerciali che i privati cittadini».

A segnalare una situazione di disagio nella frazione del Comune di Gavorrano è il farmacista del paese, Andrea Bartolozzi Bernardini.

«Sono numerosissime le segnalazioni alla Telecom rimaste senza riscontro o con piccoli interventi non risolutivi – ci scrive Bartolozzi in una lettera -. A maggio 2020, in piena emergenza Covid, i problemi di connessione mi hanno costretto a promuovere, tramite il mio legale, Luca Valente, un procedimento d’urgenza al tribunale di Grosseto che ha risolto temporaneamente il problema, ripresentatosi, purtroppo, in questi ultimi tre mesi».

«Io, cosi come gli altri commercianti e abitanti della zona, come ad esempio il Consorzio Agrario, subiscono continui disagi causati probabilmente dalla vetustà delle linee che collegano la frazione Grilli alla frazione Giuncarico dove ci sono le cabine dati».

«Non è difficile immaginare il disagio procurato a tutti i clienti della farmacia, molte volte anziani e con l’urgenza di acquistare farmaci. Come tutti sanno, oggi le farmacie non possono fare a meno del collegamento internet, molte ricette sono infatti inviate telematicamente».

«Il telefono poi ci serve per poter compiere gli ordini, perché ogni farmacia è codificata col numero di telefono, pertanto ogni eventuale consultazione con i magazzini diventa quasi impossibile».

«La frazione Grilli è una frazione cruciale, di passaggio per andare verso il mare, importante snodo fra varie frazioni come Vetulonia, Tirli, Buriano, Giuncarico, Caldana, Ravi, che vengono per servirsi delle numerose attività che ci sono a Grilli, fra cui la farmacia, unico presidio socio-sanitario nonché punto di riferimento per quanto concerne la salute».

In queste settimane a causa del disservizio subito ho dovuto, mio malgrado, dirottare numerosi clienti verso le farmacie di Grosseto e Follonica, con grave disagio per la mia attività e, soprattutto, per le persone anziane o senza auto».

«A causa del Covid-19 l’utilizzo del telefono per molti anziani rappresenta una soluzione d’estrema importanza, proprio per evitare il più possibile inutili contatti in farmacia. Tra l’altro non riusciamo più a svolgere il servizio di consegne a domicilio, perché nessuno ci può contattare, gli anziani non sanno usare whatsapp ed è veramente un enorme disagio. Nei mesi di luglio ed agosto vi è una maggiore affluenza turistica, ed avere un’attività commerciale senza telefono è veramente assurdo».

Qualche girono fa proprio nel paese di Grilli è scoppiato anche un incendio che è arrivato a lambire anche le case. Come racconta Bartolozzi non è certo stato questo fatto ad aver provocato problemi alle linee telefoniche perché «il problema sussiste già da molto tempo come testimoniato dal ricorso d’urgenza depositato alcune settimane prima dell’incendio dal mio legale di fiducia»,

«Non si scherza con la salute delle persone ed in un mondo digitalizzato, a volte nostro malgrado, gli anziani sono tagliati fuori anche quando tutto funziona correttamente, figuriamoci quando avvengono questi guasti. Mi auguro che la Telecom vorrà farsi seriamente carico di questo problema e risolverlo prima dell’udienza innanzi al Tribunale di Grosseto prevista per il prossimo 14 luglio».