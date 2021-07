Il grossetano Bigazzi di record in record, nuovo personale all’evento di Rovereto

GROSSETO – Un record tira l’altro. Anche nell’evento più importante, ai campionati italiani assoluti, continua a crescere il giovane Lorenzo Bigazzi. Per il grossetano c’è un nuovo miglioramento nel lancio del martello: a Rovereto, in Trentino, arriva a 56.93 con l’attrezzo assoluto da 7,260 chilogrammi. Quasi due metri di progresso rispetto alla misura di 55.05, ottenuta nel mese di maggio a Livorno.

A soli 19 anni riesce così a cogliere un prestigioso piazzamento nella massima rassegna tricolore, chiusa al nono posto, sfiorando l’ingresso nella finale dei primi otto. Eccellente il rendimento del maremmano che non si fa intimorire di fronte ai migliori specialisti del panorama nazionale, con l’acuto al secondo turno di gara dopo un tentativo nullo, per poi concludere con 52.75. Ed è una stagione da incorniciare per l’atleta cresciuto con il tecnico Francesco Angius, che da quest’anno indossa la maglia della Libertas Livorno ma si allena quotidianamente al campo Zauli. Nei campionati italiani della categoria under 20, sulla pedana di casa, si era infatti già confermato al top con la sesta posizione, mentre un anno fa era stato quinto sempre tra gli juniores.