Fra Marina di Grosseto e l’Argentario, al via i campi estivi della Uisp

GROSSETO – Un’altra estate con i campi estivi organizzati dalla Uisp di Grosseto, in collaborazione con i Comuni di Magliano in Toscana e Scansano.

Per quanto riguarda Scansano i ragazzi coinvolti sono 32 e sono previste quattro settimane, con attività nel paese, al Bagno Pineta a Marina di Grosseto ed escursione in grotta a Porto Santo Stefano. A Magliano in Toscana le settimane sono due e i bambini 25: si divertiranno al Camping Marina Chiara a Fonteblanda e, anche loro, al Bagno Pineta e in grotta. Sport con calcio, beach tennis e beach volley, ma anche giochi tradizionali, sempre in sicurezza sotto la supervisione degli istruttori Uisp.