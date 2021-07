Coronavirus in Italia: 932 nuovi casi e 22 morti. I positivi sono 45.576

GROSSETO – Sono 932 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. 22, invece, i morti. Il tasso di positività è allo 0,4%. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Continua il calo dei ricoveri in Italia: le terapie intensive sono 204, nove in meno di ieri, con due nuovi ingressi giornalieri.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 140 nuovi positivi; seguono Campania (+139), Sicilia (+134), Lazio (+85), Veneto (+66) ed Emilia Romagna (+65). I casi totali salgono così a 4.262.511.

I guariti sono 3.110 (ieri 2.345), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.089.298. Gli attualmente positivi diminuiscono di 2.203 unità (ieri 1.579 unità), e scendono a 45.576 in tutto, di cui 43.978 in isolamento domiciliare.

Di seguito i dati nello specifico.

• Attualmente positivi: 45.576

• Deceduti: 127.637 (+22)

• Dimessi/Guariti: 4.089.298 (+3.110)

• Ricoverati: 1.598 (-84)

• di cui in Terapia Intensiva: 204 (-9)

• Tamponi: 72.199.045 (+228.127)

Totale casi: 4.262.511 (+932, +0,02%)

📊 Medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa

Casi totali: 746 casi in media al giorno (+4, +1% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 26 (-3, -10%)

Nuovi ingressi in T.I.: +6 al giorno (-3, -33%)

Tamponi: 172.133 (-3.354, -2%)

✅ Dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 52.682.992

Di cui 1e dosi: 33.220.182

Di cui 2e dosi: 19.462.810

Dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri: 525.892

Media settimanale delle somministrazioni giornaliere: 525.729