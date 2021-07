Comuni e associazioni per la scuola: corsi estivi gratuiti per i ragazzi

GAVORRANO – Attività ludiche all’aperto, laboratori artistici, creativi e musicali, letture animate, inglese, sport, pet-therapy, educazione ambientale, escursioni nella natura: queste le attività che terranno impegnati i ragazzi, in una dimensione ludica, durante tutto il mese di luglio, in totale sicurezza, nelle scuole di Bagno di Gavorrano, Scarlino Scalo e Giuncarico che dispongono anche di ampi spazi esterni.

L’organizzazione è stata messa a punto durante la riunione che si è tenuta presso la sede centrale dell’Istituto a Gavorrano sabato 3 luglio alla presenza degli esperti, delle associazioni e dei tutor che gestiranno le attività.

Istituto Comprensivo di Gavorrano e Comuni di Scarlino e Gavorrano, nonostante la delusione per il mancato contributo del “Piano Scuola Estate” previsto dal Ministero dell’Istruzione, hanno voluto garantire comunque ai ragazzi (alunni della scuola primaria e delle classi prime e seconde della media) opportunità formative e ricreative per rispondere ai nuovi bisogni educativi, in particolare al bisogno di socialità manifestato a causa del lungo periodo di isolamento dovuto all’emergenza sanitaria.

I corsi estivi prenderanno avvio lunedì 5 luglio con proposte ricche ed articolate grazie anche alla disponibilità delle associazioni sportive e culturali del territorio: Allibratori, Cooperativa Nuova Maremma, Aman, ASD Amatori Nuoto Follonica, Past Experience, ASD Newfoundly Centro cinofilo, Asiniamo, Nippon Budo, Minibasket, Pattinaggio artistico e Hockey, ASD Circolo tennis, Rugby.

I Comuni garantiranno il servizio di mensa e di trasporto.

I corsi saranno completamente gratuiti per le famiglie.