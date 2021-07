100mila euro per le scuole di Grosseto: nuovi bagni più accessibili

GROSSETO – Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale nell’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole elementari. La Giunta ha approvato i progetti esecutivi per la ristrutturazione e la realizzazione di bagni per persone con disabilità negli istituti di via Capodistria (per un investimento di 43mila euro) e via Corelli (per un investimento di 50mila euro).

Per via Capodistria il progetto l’adeguamento di un locale già esistente e il recupero funzionale di tutti i locali adibiti a servizi igienici.

Per via Corelli il progetto riguarda il recupero funzionale dei servizi igienici al piano terra, che prevede anche la realizzazione di un nuovo wc per disabili.

“Si tratta di interventi importanti per migliorare la fruizione dei nostri istituti scolastici – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale – Verrà fatto un vero e proprio recupero dei locali adibiti a servizi igienici con l’adeguamento degli impianti idrosanitari, il rifacimento delle finiture (pavimenti, rivestimenti, tinteggiature e infissi interni) e la realizzazione di wc per disabili. Teniamo particolarmente agli investimenti nelle scuole, per garantire alle famiglie servizi sempre più rispondenti alle esigenze degli studenti e del personale”.