Grosseto – 11.735 euro: è la cifra raccolta ieri sera al termine della festa di sole. Anche quest’anno sono stati tanti i grossetani che hanno risposto all’appello per sostenere l’ospedale pediatrico Meyer. Anche se in forma ridotta (causa norme Covid non c’è stata la giornata dedicata ai bambini) la festa resta un grande momento di solidarietà e un’occasione per ricordare la piccola Maria Sole Marras il giorno del suo compleanno.

La Festa di Sole alla Cava di Roselle ha visto la prima sera l’esibizione della “silent king big band”. Mentre ieri, durante la cena, a sorpresa, si è esibito il cantautore gavorranese Erminio Sinni.

E alla fine della serata anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è arrivato portando il proprio saluto.

Il denaro raccolto servirà a sostenere il progetto chemioterapico del Meyer. Un progetto che vuole contrastare alcuni tipi di tumori infantili particolarmente aggressivi.

«Quest’anno Maria Sole avrebbe compiuto 12 anni – ha raccontato la madre Isabella Sichi durante la conferenza stampa di presentazione -, un numero a noi molto familiare, essendo nati entrambi, sia Leonardo sia io, proprio il 12. Nel 2018, dopo tanti momenti pensati ed organizzati da altri, abbiamo ideato questa “Festa” per non sentirci soli nel giorno del compleanno della nostra bambina, per condividere e ricordare la gioia di quella nascita arrivata l’1 luglio a completare un quadro familiare già felice per l’arrivo del nostro primogenito Alessandro Niccolò, oggi quattordicenne».