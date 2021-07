Novità per la circolazione: dal 3 luglio al 13 settembre scattano le zone a traffico limitato

CAPALBIO – Novità a Capalbio per la circolazione dei veicoli: dal 3 luglio al 13 settembre scatteranno a Capalbio nuove limitazioni per il traffico in città che riguarderanno piazza Carducci e via Fucini. Nel dettaglio l’obbligo scatterà dalla mezzanotte del 3 luglio alla mezzanotte del 12 settembre, per via e piazza Carducci, dove sarà istituita la zona a traffico e a sosta limitata, con il transito consentito ai soli ciclomotori, ai residenti e ai domiciliati, mostrando la relativa autorizzazione rilasciata dal comando di polizia municipale. Sono esclusi dalle limitazioni di transito e sosta i veicoli di soccorso e di emergenza, quelli delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Sempre a Capalbio, in via Fucini fino a piazza della Provvidenza, tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 2, dal 3 luglio al 13 settembre, sarà istituita una zona di traffico limitato, ad esclusione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e dei residenti e dei domiciliati muniti di relativa autorizzazione. Il traffico sarà dunque deviato in via Pascoli fino all’innesto con via Puccini.

Per richiedere i permessi è possibile recarsi agli uffici comunali il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12, presentando il libretto di circolazione del veicolo.

“Abbiamo deciso anche per quest’anno – spiega Giuseppe Ranieri, vicesindaco di Capalbio – di istituire la zona a traffico limitato per garantire un afflusso moderato dei veicoli e salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Una chiusura che vogliamo riproporre, visto l’apprezzamento dello scorso anno, anche per limitare l’inquinamento e dare un segnale importante nei confronti della sicurezza e dell’ambiente, in un Comune come il nostro che ogni estate ospita tanti turisti e tante famiglie. L’impegno a promuovere una mobilità diversa e più rispettosa dell’ambiente ci ha portato a riproporre anche, fino al 31 agosto, il collegamento con Macchiatonda attraverso il trenino Dotto original”.

Sarà attivo, infatti, fino al 31 agosto il trenino “Dotto original”, un servizio che permetterà ai cittadini e ai turisti di scoprire il territorio da Capalbio scalo alla spiaggia di Macchiatonda. Il servizio, completamente gratuito, è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18. Le partenze, dal capolinea di piazza Aldo Moro, avvengono ogni ora, tranne che alle ore 13 e 14. L’ultima corsa dalla spiaggia di Macchiatonda è prevista per le 18.30.