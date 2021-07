No alla violenza di genere: a Grosseto inaugurata la panchina rossa 1522

GROSSETO – La campagna di sensibilizzazione contro la violenza e lo stalking voluta dall’Amministrazione comunale prosegue attraverso sempre nuove iniziative.

Dopo l’esposizione del numero 1522 negli uffici comunali, nelle farmacie comunali, nei musei ed in biblioteca e nei ticket dei parcheggi, oggi è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne ed il femminicidio, destinata a ricordare che quel posto, al cinema, a teatro, a scuola sarebbe stato occupato da una donna che a causa di un tragico attacco di violenza adesso non c’è più.

La panchina rossa vede collocata una targa recante il logo del Comune di Grosseto e quello della Commissione Pari Opportunità Comunale, nonchè il numero 1522.

L’inaugurazione si è tenuta nell’area verde che sorge vicino all’Ospedale Misericordia, parco pubblico intitolato al primo medico donna del pronto soccorso cittadino, Dott.ssa Anna Maria Briganti, che con il suo lavoro ha dato un contributo prezioso per la nostra comunità.

“Il tema della violenza sulle donne è molto sentito da questa amministrazione che ha da subito attivato una campagna di sensibilizzazione, con il contributo della Commissione pari opportunità – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle pari opportunità Chiara Veltroni – l’installazione della panchina rossa rappresenta un ulteriore step in questo percorso che portiamo avanti con Federica Frusoni della CPO comunale a cui va il nostro ringraziamento, così come alle varie associazioni e centri antiviolenza presenti sul nostro territorio. Ringraziamo anche il servizio manutenzione lavori pubblici e l’assessore Riccardo Megale che hanno collaborato per la realizzazione di questa iniziativa”.