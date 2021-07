Morta investita da monopattino: proclamato lutto cittadino per Miriam Segato

CAPALBIO – L’amministrazione comunale di Capalbio ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino, domani, sabato 3 luglio, giornata in cui saranno celebrati i funerali Miriam Segato.

«Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia Segato per la terribile tragedia che l’ha colpita – dichiara il vicesindaco Giuseppe Ranieri –, in cui al dolore della perdita si aggiunge anche lo stupore per quanto accaduto. È con grande cordoglio e partecipazione che l’amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino e di partecipare alle esequie e confidiamo nel fatto che la giustizia francese possa fare il suo corso, anche se nulla allevierà il dolore dei familiari».

Domani, quindi, le bandiere sul Municipio saranno esposte a mezz’asta. Inoltre, dalle ore 11.30 e per tutta la durata della celebrazione delle esequie, che avverrà nella chiesa di Borgo sono sospese tutte le attività nelle vie adiacenti alla chiesa.

«Chiediamo a tutti la massima collaborazione in segno di rispetto e per dare prova, ancora una volta, dell’unità della nostra comunità».

Anche le attività economiche presenti nel comune ed eventualmente aperte domani sono invitate ad abbassare le saracinesche dalle 11.30 fino alla fine della cerimonia funebre.