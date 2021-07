Lavori sulla rete idrica, possibili interruzioni d’acqua: ecco dove

GROSSETO – Adf al lavoro: durante la prossima settimana, Acquedotto del Fiora ha programmato alcuni interventi sulla rete idrica in Provincia di Grosseto. Tra questi, uno sarà effettuato nel Comune di Manciano e uno in quello di Castel del Piano.

Manciano, manutenzione sulla rete idrica. I lavori di AdF, finalizzati alla messa in esercizio di un tratto di condotta di adduzione al serbatoio Uliveto, sono in programma mercoledì 7 luglio dalle 13 alle 20 e potrebbero determinare temporanei abbassamenti della pressione o sospensioni dell’erogazione di acqua in località Marsiliana e zone rurali. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 20 del giorno stesso.

Castel del Piano, manutenzione in località Montenero. I lavori di AdF, finalizzati alla messa in esercizio di un tratto di condotta idrica, sono in programma giovedì 8 luglio dalle 8 alle 13.30 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nelle località Ranzola, Campo Sorbi, Monte Bendico, Marracone, Le Pozzuole, Le Vigne, Isola ecologica Sei Toscana, Podere di Sotto, Macchialti, Sant’Ambrogio, Macchiallanzi e Serrazzano nel comune di Castel del Piano e nelle località Le Colombaie e Le Ripe nel comune di Cinigiano. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 13.30 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.