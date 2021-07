La città che cambia: nasce la strada attesa da anni. Ecco il tracciato

FOLLONICA – Il terreno che si estende tra la vecchia Aurelia e il supermercato Pam, di fianco alla zona industriale di Follonica, è al centro di una importante trasformazione che darà avvio all’iter che porterà alla realizzazione di un sovrappasso ferroviario e di una strada che metterà in collegamento Rondelli con il quartiere di Cassarello.

Mercoledì, in sede di consiglio comunale, è stata votata l’approvazione definitiva della variante 9 “Area di trasformazione Tr01 Bivio Rondelli”. È stato il sindaco Andrea Benini a presentare la variante che è passata con il voto contrario delle opposizioni.

In cambio della possibilità di edificare, il consorzio dovrà occuparsi del progetto preliminare per la realizzazione del sovrappasso ferroviario. È infatti prevista una nuova strada che dalla vecchia Aurelia porterà al quartiere Cassarello, mettendo così più facilmente in collegamento l’entroterra con la costa.

«Una novità importante – ha spiegato Benini – che porterebbe a uno smistamento del traffico in entrata e in uscita dalla città, decongestionando l’asse principale che attraversa Follonica. Investendo gli oneri si potrà infatti realizzare l’unico sovrappasso in città, creando così la famosa arteria tra Rondelli e Cassarello, di cui tanto si è parlato e che era stata disegnata nel piano strutturale».

Ci sono state delle modifiche rispetto al piano iniziale del Tr1, in particolare i 7 mila metri quadrati destinati a funzioni direzionali (più mille destinati a servizi alla persona) sono stati trasformati in 6 mila metri quadrati destinati a servizi alla persona socio sanitari e assistenziali. L’amministrazione, rispetto alle richieste del consorzio, ha infatti valutato che la destinazione commerciale non fosse adeguata ed è quindi stata cancellata e lo spazio è stato ridimensionato.

Con la lottizzazione il Comune di Follonica riceverà dal consorzio proprietario del lotto 2.500 metri quadrati di terreno da destinare all’edilizia residenziale pubblica: lì in futuro potranno essere realizzati tra i 30 e i 35 alloggi popolari. All’interno del lotto rientra infine anche la casa cantoniera dell’Anas a Rondelli: Il Comune ha partecipato al bando per ottenere la gestione dell’immobile che sarà ristrutturato tramite il consorzio lottizzante. Dopo il passaggio in consiglio comunale il piano attuativo verrà poi approvato in sede di giunta.

«La sfida è stata quella di progettare la variante nel miglior modo possibile, massimizzandone l’interesse pubblico – ha spiegato Benini – Con questo intervento sarà quindi possibile realizzare non solo la strada che porterà al quartiere Cassarello ma sarà anche possibile recuperare l’ex casa cantoniera dell’Anas».