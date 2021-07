“Salto della Pia” e “Calici di Stelle”: l’estate nel borgo si riaccende grazie alla Pro Loco

GAVORRANO – La Pro Loco di Gavorrano è pronta a ripartire con una serie di eventi per questa estate.

L’associazione, che ha da poco rinnovato il proprio consiglio, oltre ad aver dato un nuovo impulso al paese di Gavorrano con l’apertura del Baracchino al parco della Finoria, ha in programma anche alcuni eventi per questa stagione.

Per il momento le date certe sono quelle di domenica 8 agosto per il Salto della Contessa e mercoledì 11 agosto con Calici di Stelle. Entrambi gli eventi si svolgeranno nel centro storico di Gavorrano.

Le vie del paese in occasione del Salto della Contessa saranno allestite a medioevo con figuranti che passeggeranno nel centro storico e punti ristoro, non mancherà la rappresentazione storica della storia della Pia dei Tolomei in piazza del comune.

Per Calici di Stelle, invece, ci sarà la classica degustazione di vini del territorio e di piatti tipici con angoli del paese in cui si potrà ascoltare della buona musica.

A fine mese ci sarà inoltre un evento dedicato ad Operazione Cuore.

«Ci troviamo di fronte a diversi ostacoli e difficoltà – scrive la Pro Loco – perché ancora non siamo tornati alla normalità ma cercheremo di animare nuovamente il nostro paese con il Salto della Contessa e Calici di Stelle per continuare una tradizione che portiamo avanti da anni e dare un po’ di vita e un nuovo impulso a Gavorrano. Non tralasceremo ovviamente nessuna norma di sicurezza e seguendo tutti i protocolli Covid in vigore. Siete quindi tutti invitati l’8 e l’11 agosto a Gavorrano per questi due eventi che nessuno si potrà perdere».