GROSSETO – Quella di oggi, venerdì 2 luglio, è un’altra bella giornata di sole, cielo e temperature calde ma non torride in provincia di Grosseto.

Nel capoluogo situazione stabile: il termometro dovrebbe oscillare tra i 16 gradi di temperature minima, mentre la massima potrebbe toccare quota 33.

Vento assente o debole in mattina, in aumento in serata con raffiche fino a 20 chilometri orari. Umidità notturna con quote ancora superiori all’80%.

