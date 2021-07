Guerra dei volantini: il Comune bacchetta la Grande distribuzione

GROSSETO – Sono numerose le segnalazioni arrivate all’Amministrazione comunale circa le criticità dovute alla cattiva gestione della distribuzione dei volantini pubblicitari.

Molto spesso è possibile trovarli per terra, sulle strade e sui bordi dei marciapiedi. Questa situazione rappresenta non solo una macchia al decoro urbano della città, ma soprattutto va ad ostacolare le attività di spazzamento delle strade, sia in modalità manuale che tramite il passaggio dei macchinari.

I volantini sparsi nelle strade vanno a depositarsi in tratti stradali già puliti, intasando i macchinari delle pulizie, costringendo gli operatori a pulire le spazzatrici, con il rischio di non terminare la pulizia secondo il programma previsto. Il problema diventa ancora più evidente in occasione delle giornate di pioggia: in questo caso, rimuovere le brochure risulta ancora più difficile.

L’Amministrazione invita pertanto le medie e grandi distribuzioni e tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione di tale materiale a prestare attenzione al sistema di consegna dei volantini. Si ricorda infatti che i volantini devono essere interamente e correttamente inseriti nelle caselle postali, evitando di incorrere così nelle sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana del Comune di Grosseto.