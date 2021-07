FOLLONICA – Grazie alla collaborazione del Consorzio Balneari, che insieme al Comune partecipa alla realizzazione del piano di salvamento, quest’anno è stato deciso di implementare la campagna di sensibilizzazione ambientale, con iniziative che non prevedano assembramenti.

L’idea ha portato sulla spiaggia di Follonica “Marino il pesce spazzino” una struttura in ferro realizzata dai maestri del rione 167 Ovest che è stata inaugurata questa mattina, venerdì 2 luglio, alla presenza del vicesindaco Andrea Pecorini, dell’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri e dei rappresentanti del consorzio Balneari di Follonica.

Marino è stato posizionato nella spiaggia di fianco al bagno Florida e alla fine della stagione si trasformerà in una scultura colorata. Di fianco al pesce è inoltre stato posizionato un cartello che riporta un messaggio per i più piccoli: “Marino il pesce spazzino invita tutte le bambine e i bambini a gettare la plastica nella sua bocca. Tutta la spiaggia di Follonica, la sabbia e il mare sono come un grande parco acquatico, impara a tenere pulito l’ambiente per salvare gli animali marini che ci vivono: intorno a noi c’è un mare di rifiuti di cui possiamo fare a meno!”.

Il nome del pesce è stato scelto dai cittadini tramite la pagina Facebook del Comune: tra le tante proposte ricevute sono state individuate le tre più gettonate e alla fine i voti hanno portato alla scelta di “Marino il pesce spazzino”.

«Il pesce è un’idea nuova per la spiaggia di Follonica, realizzato grazie all’iniziativa del Consorzio Balneari Follonica che gestisce il piano collettivo di salvamento, approvato dalla capitaneria di porto e in collaborazione con l’amministrazione comunale – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini – Il piano di salvamento è un servizio fondamentale per la sicurezza delle nostre spiagge e contribuisce a garantire al nostro Comune la Bandiera Blu della Fee».

«Siamo felici di inaugurare questa struttura che aiuta i bambini a imparare a differenziare i rifiuti in modo divertente – dice l’assessora Mirjam Giorgieri – Quello di quest’anno è un primo intervento che facciamo in collaborazione con uno dei rioni del Carnevale follonichese ma la volontà è quella di continuare a realizzare progetti ambientali coinvolgendo sempre di più le realtà cittadine. Il risultato questa volta è stato sorprendente: il pesce non solo è utile per la raccolta dei rifiuti ma è anche un divertimento per i più piccoli».

Sempre in materia di rifiuti verrà posizionato in spiaggia un “ciccodromo”, ovvero un grosso cilindro trasparente per raccogliere i mozziconi di sigaretta, che prima di essere smaltiti saranno pesati per condurre una stima del rapporto spiaggia/rifiuti.

La fotogallery è a cura di Giorgio Paggetti