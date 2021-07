“Cassonetti intelligenti”, Sinistra mancianese: «Sicuri che siano un beneficio per i cittadini?»

MANCIANO – «“Rivoluzione ambientale”: l’espressione è accattivante, ma l’istallazione dei cosiddetti “cassonetti intelligenti” è veramente rivoluzionaria? Sarà di indubbio beneficio per i cittadini? E quali saranno i costi precisi per la comunità e per il singolo utente? Domande che per ora non hanno risposta, poiché il sindaco Mirco Morini non ha spiegato ai cittadini il progetto complessivo, dando l’ennesima dimostrazione di mancanza di trasparenza e facendoci venire il dubbio che il progetto non sia del tutto chiaro nemmeno a lui e agli amministratori di maggioranza», spiega Antonio Camillo di Sinistra mancianese.

«Desta la nostra preoccupazione l’approvazione del Pef (Piano Economico e Finanziario) – prosegue – e il conseguente aumento delle tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: con le 11 postazioni istallate lo scorso dicembre a Marsiliana (ad oggi ancora ad apertura manuale) la Tari ha subito un aumento complessivo di 93.899 euro.

E ci allarma ancor più la lettura analitica del Pse (Piano dei Servizi Esecutivo) elaborato da Sei Toscana per il comune di Manciano per il 2021: dal mese di ottobre le postazioni informatizzate passerebbero da 11 a 75, coprendo il territorio comunale da Marsiliana a Saturnia, con esclusione delle frazioni alte; se verrà realizzato, tale evento comporterà nei prossimi anni un progressivo e sensibile aumento della tariffa, che per il 2022 è stimabile in circa 500mila euro salvo ulteriori investimenti decisi in corso d’opera.

Inoltre, le postazioni intelligenti non andrebbero a sostituire totalmente quelle in uso: sul Pse si legge la permanenza di 155 cassonetti stradali, con un conseguente doppio servizio da parte del gestore, cosa che aggraverebbe ulteriormente i costi visto che i camion che svuotano le due tipologie di cassonetti sono differenti.

Sempre dalla lettura del Pse si apprende che da maggio di questo anno è stata sorprendentemente annullata la raccolta della frazione organica dedicata alle utenze non domestiche (cioè bar e ristoranti che potenzialmente sono i maggiori produttori di rifiuto organico), e che è stato pure abolito il servizio di pulizia delle isole ecologiche che prevedeva 51 turni da 4,5 ore: basta che i cittadini facciano visita a queste fantasiose installazioni per comprendere in che stato di abbandono versano. Tutto ciò non ha certo il carattere di “rivoluzione ecologica”.

Un particolare approfondimento merita l’introduzione nelle postazioni intelligenti della campana per la raccolta del vetro, volta ad intercettare una frazione differenziata ad alta valorizzazione economica; inspiegabilmente però a bar e ristoranti (i maggiori produttori di vetro) viene mantenuto il cassonetto per la raccolta mista di vetro, plastica e lattine (VPL), così come nelle isole ecologiche permane il cassonetto del VPL, rendendo risibile la funzione delle campane informatizzate nell’intercettazione percentuale del vetro prodotto nel nostro comune.

Andando infine ad analizzare l’allegato B, relativo ai costi comunali, della delibera portata in consiglio alla voce “campagne informative e di educazione ambientale e misure di prevenzione” lo stanziamento previsto dall’ Assessore Bulgarini è di zero euro.

In conclusione, il sindaco Morini si avvia a completare un’impresa che di rivoluzionario ha poco per l’ambiente poiché porterà una disomogeneità del servizio di raccolta dei rifiuti e nessun beneficio in termini di innalzamento della percentuale di RD nel Comune di Manciano ma che costituirà sicuramente un pesante aggravio di costi.

Ancora una volta, la schizofrenia di questa amministrazione porta a compiere atti scellerati nel tentativo disperato di realizzare a qualunque costo le promesse elettorali”, conclude Antonio Camillo.