Autovelox in offerta a 500 euro su internet: la Polizia lo scopre e blocca il venditore

GROSSETO – L‘attrezzatura completa per la rilevazione della velocità, costituita da un autovelox, la relativa borsa in metallo, la macchina fotografica e il computer: questo è quello che i poliziotti della Polizia Stradale di Grosseto hanno trovato in vendita su Marketplace“, al prezzo conveniente di 500 euro e per giunta trattabili.

In realtà, però, queste apparecchiature sono prodotte da società specializzate e vendute unicamente alle Forze di Polizia e grande è stata, quindi, la sorpresa di vederne una in vendita on line.

E‘ stato, quindi, organizzato un incontro con il venditore, al quale veniva ritirato l‘autovelox per evitare che potesse entrare in possesso di qualche malintenzionato.

Sono tutt‘ora in corso le indagini mirate a stabilire con certezza la provenienza dell‘Autovelox e ad accertare eventuali profili penali a carico dei soggetti che ne hanno permesso la tentata vendita.