Trofeo Mar di Maremma, Yankee Doodle subito sul podio nella tappa castiglionese

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – E’ ripartito finalmente dopo un anno intero di stop il Trofeo Mar Di Maremma, con le prime due prove in programma disputate domenica 27 giugno; due regate a bastone di due giri completi e stocchetto, nello specchio d’acqua antistante Castiglione della Pescaia con boa al vento direzione 270 gradi;

“Alla boa di partenza per questo primo evento si sono presentate le imbarcazioni provenienti dai circoli di Talamone, Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia, con partenza ore 12 e vento 10/15 nodi, direzione 270 gradi;

Yankee Doodle – commenta Luca Vitale timoniere della barca – mette a segno due ottime partenze in ambedue le prove e chiude le regate con due secondi posti. Abbiamo purtroppo subito la rottura del bompresso che ci ha penalizzato nelle andature portanti, navigando di fatto senza Gennaker, questo – continua Vitale – ha sicuramente inficiato in un risultato ancora migliore”.

Inizio di regate molto significativo a detta del timoniere maremmano: “La prima regata, su questa barca a distanza di quasi due anni dall’ultimo campionato e quindi abbiamo visto negli occhi di tutti i partecipanti la felicità del ‘ritornare in mare”.

Prossimo evento domenica 11 Luglio con il Trofeo Egisto Fantacci triangolo o bastone a Marina di Grosseto.