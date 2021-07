Sogno europeo per Fioretti, convocazione in azzurro ai campionati di velocità

MARINA DI GROSSETO – Convocazione tricolore per Mattia Fioretti dei Pattinatori Maremmani, chiamato dal CT Massimiliano Presti ai Campionati Europei in Portogallo per indossare la maglia azzurra nella categoria junior. La convocazione arriva alla fine della strabiliante stagione di Mattia, che nei Campionati Italiani di Pescara (indoor), Senigallia (pista) e Riccione (strada) ha conquistato quattro titoli e un argento, confermandosi il miglior fondista della categoria.

Fioretti partirà per il Portogallo il 14 luglio per difendere la casacca azzurra dal 18 al 24. Questa è la seconda volta che il grossetano partecipa ad una competizione del genere, dove nella prima esperienza a Pamplona nel 2019 si è guadagnato l’argento nella 5000 a punti (categoria Allievi). L’allenatrice Elena Sandroni è orgogliosa del percorso di crescita del suo atleta ed incrocia le dita su un possibile titolo europeo.