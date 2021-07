Rifiuti: una nuova giornata di consegna delle 6card

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora informa i cittadini che è in programma sabato 3 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30, in piazza Garibaldi, una nuova giornata di consegne da parte di Sei Toscana delle 6Card associate alle specifiche utenze Tari. Nell’occasione saranno consegnati, fino ad esaurimento, anche i mastelli in omaggio e il kit dei sacchetti.

È necessario presentare il codice contribuente e un documento di identità al momento del ritiro. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi potrà delegare una persona di fiducia con una delega scritta.

La prossima giornata dedicata alle consegne è 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙩𝙤 7 𝙖𝙜𝙤𝙨𝙩𝙤, dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30, sempre in piazza Garibaldi.

Si tratta di un’iniziativa pensata per andare incontro alle esigenze dei non residenti.

Chi fosse impossibilitato a ritirare la tessera nelle due date stabilite, può recarsi 𝙣𝙚𝙜𝙡𝙞 𝙖𝙡𝙩𝙧𝙞 𝙜𝙞𝙤𝙧𝙣𝙞 𝙞𝙣 𝙈𝙪𝙣𝙞𝙘𝙞𝙥𝙞𝙤, 𝙚𝙨𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙫𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙞𝙤 𝙖𝙥𝙥𝙪𝙣𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 all’ufficio tributi, telefonando allo 0564 965308, o sempre esclusivamente previo appuntamento allo Sportello Amico del Comune di Santa Fiora, in piazza Garibaldi 25. Per fissare l’appuntamento telefonare allo 0564 965327. In Comune sarà consegnata solo la tessera ma non il kit omaggio.