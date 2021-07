Referendum sulla giustizia: Lega in piazza per raccogliere le firme

GROSSETO – Inizia domani e proseguirà per tutto il fine settimana, ma anche nei successivi, la campagna di raccolta firme della Lega-Salvini Premier per i referendum sulla giustizia.

“Saremo presenti in varie località della Maremma – affermano il commissario provinciale della Lega Andrea Ulmi e la responsabile della campagna referendaria Lucia Morucci – cercando di essere presenti nelle località turistiche e balneari dove potranno firmare anche i turisti. Proseguiremo fino a settembre e durante la campagna elettorale Sono sei temi che riteniamo fondamentali per una ‘giustizia più giusta’: la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere in magistratura. i limiti agli abusi di custodia cautelare, l’abolizione del decreto Severino. Crediamo molto in questa campagna e ci siamo dati degli obiettivi importanti nei numeri, convinti di poterli raggiungere anche in Maremma”.

L’obiettivo della Lega è dunque quello di dare un sostegno forte alla campagna nazionale che vede tra i promotori, insieme al carroccio, anche i Radicali. “Al gazebo – affermano Ulmi e Morucci- ci saranno volontari e militanti e chi ha ruoli istituzionali, dai consiglieri comunali fino ai parlamentari, compresi i sindaci, gli assessori ed i consiglieri regionali, in qualità di autenticatori. Sarà un grande sforzo collettivo che dimostrerà la compattezza e la forza della Lega a livello nazionale, ma anche locale. Questa campagna parte con entusiasmo. Ai gazebo sarà anche possibile iscriversi al partito o, nei comuni dove si andrà al voto, iniziare a prendere confidenza con le elezioni amministrative del prossimo autunno”. Per chi volesse firmare, domani potrà farlo dalle 17 alle 19 nella sede della Lega in via Ferrucci 2/C a Grosseto e dalle 18 alle 19 a Rispescia. Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 a Marina di Grosseto nei pressi della Chiesa di San Rocco. Orbetello il gazebo sarà aperto in località Spiaggetta a Neghelli sabato dalle 8,30 alle 12,30. A Follonica sabato e domenica nella mattina e nel pomeriggio i volontari saranno presenti in via Colombo, angolo via Roma.