Poule salvezza di serie A per il Bbc Grosseto: prima sfida contro il Paternò

GROSSETO – Archiviata la fase di qualificazione con un record di sette vittorie e cinque sconfitte (quattro delle quali contro il San Marino vice campione d’Italia, una in garadue a Firenze), il Bbc Grosseto Ecopolis è pronto per la poule salvezza di serie A a ventiquattro squadre (quattro gironi da sei), che scatterà già il prossimo fine settimana con i ragazzi di Jairo Ramos Gizzi impegnati allo stadio Roberto Jannella contro i Red Sox Paternò, secondo nel girone H.

Il consiglio federale guidato dal presidente Andrea Marcon nello scorso fine settimana ha approvato i gironi, che presentano, per quanto riguarda il Grosseto, due novità rispetto alla prima bozza che era stata fornita. Oltre a Ecopolis Grosseto e Paternò faranno parte del raggruppamento D anche Academy Nettuno, WiPlanet Montefiascone, Fiorentina Baseball e Longbridge Bologna.

Così nel primo turno: sabato Ecopolis Grosseto-Red Sox Paternò, Fiorentina-Longbridge Bologna; domenica WiPlanet Montefiascone-Academy Nettuno.

Gli altri gironi. Gir. A: Torino, Senago, Milano, Crocetta Parma. Gir. B: Verona-Ronchi dei Legionari, Castelfranco Veneto, Rovigo. Cervignano, Bolzano. Gir. C: Oltretorrente-New Rimini, Athletics Bologna, Lancers Lastra a Signa, Sala Baganza-Modena.