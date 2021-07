Perugini si presenta con il suo Polo civico: «Con noi già tre liste»

GROSSETO – Sono già tre le liste che appoggeranno Emanuele Perugini nella sua corsa a sindaco di Grosseto. È stato lui stesso a raccontarlo quando ha presentato il suo Polo civico per Grosseto. «Si tratta di liste ben connotate ciascuna con le proprie sensibilità». Ancora da decidere se anche il polo sarà una lista o se sarà l’ombrello che le accoglierà tutte.

di 4 Galleria fotografica Emanuele Perugini







«Il 27 maggio avevo proposto la mia candidatura per il Movimento 5 Stelle e per Conte, ma per problemi nazionali i tempi si sono allungati e così mi sono deciso a candidarmi comunque, perché i problemi dei grossetani non possono aspettare» afferma Perugini. «A Grosseto ci sono bisogni non risolti dalla politica. In queste due settimane tre perone in città hanno tentato il suicidio. Persone normali, come tutti: questi sono segnali che devono essere colti dalla politica, per questo ci siamo candidati a governare la città, bisogna lavorare per la gente, stare in mezzo alla gente. questo progetto vuole dare voce a chi non ce l’ha». Perugini ha ricordato anche il suo impegno con Maremma in movimento di cui è presidente.

«Questo è un polo civico con l’ambizione di diventare un laboratorio di idee. Un polo che riunisce liste ed anime diverse ma che farà l’interesse dei cittadini puntando ad una alternanza alla guida del Comune, alternanza che a nostro avviso potrebbe solo migliorare l’amministrazione».