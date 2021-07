BRACCAGNI – Non è uno scherzo. Vogliamo subito precisare che la foto che vedete in questo articolo non è un fotomontaggio, ma è la realtà. Siamo a Braccagni e quella che vedete è una delle strade di collegamento tra il nuovo sovrappasso ferroviario e la viabilità esistente. In tanti tra i nostri lettori ci hanno segnalato questa strada, di nuova realizzazione e anche sui social sono apparse alcune foto.

Per il momento la strada, anche se praticamente ultimata, rimane un cantiere. Quel tratto va da via Malenchini verso la stazione di Montepescali.

I lavori sono stati eseguiti da Rfi, Rete ferroviaria Italiana che nell’ambito del progetto complessivo ha scelto, così ci è stato confermato, di procedere ad asfaltare anche quel tratto nonostante non siano ancora stati rimossi i due pali delle rete elettrica già esistente. Per poter spostare quella linea elettrica e quindi rimuovere dal tracciato della strada i due pali, è necessario trovare un accordo con la società competente. E in attesa dell’accordo è stato deciso di guadagnare tempo asfaltando quel tratto in contemporanea con tutto il resto del cantiere. Una scelta che è servita ad accelerare i tempi e che non comprometterà poi lo stato della strada.

Dalle stime fatte infatti sarà necessario poco tempo per rimuovere i pali riempire le buche rimaste.

Ricordiamo che la realizzazione del sovrappasso di Braccagni consentirà la chiusura del passaggio a livello della frazione del comune di Grosseto.