Grande boxe e un anniversario speciale per la serata del Team Conti Cavini in piazza Duomo

GROSSETO – Pochi giorni alla grande manifestazione di pugilato professionistico che si svolgerà nella location unica di piazza Duomo a Grosseto, venerdì 16 luglio con inizio alle 21, e imperniata sul Campionato Italiano dei pesi leggeri, tra il campione in carica, il livornese Vairo Lenti (manager Monia Cavini) opposto allo sfidante, il triestino Luca Maccaroni, match previsto sulla distanza delle dieci riprese.

Il grande evento viene organizzato dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, con la cooganizzazione dell’amministrazione comunale di Grosseto con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e con l’assessorato allo sport con l’assessore Fabrizio Rossi, e dalla Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, presieduta da Fabrizio Corsini e, finalmente, dopo circa un anno e mezzo di pandemia, avremo nuovamente il pubblico presente alle manifestazioni sportive e in modo particolare all’aperto.

Oltre al titolo italiano dei pesi leggeri, oltre ad altri match previsti, salirà sul ring anche il grossetano Simone Giorgetti, unico pugile professionista della nostra città, che sarà impegnato in un match importante che, in caso di risultato positivo, le aprirà la strada entro l’anno in corso a disputare un titolo molto importante.

Ma nell’occasione di questo evento, ci sarà da festeggiare anche la promoter Rosanna Conti Cavini dato che sarà il suo 40esimo anniversario di organizzatrice avendo iniziato nell’agosto del 1981 a Marina di Grosseto con il campionato italiano dei pesi leggeri tra Alessandro Scapecchi e Carlo Frassinetti.

Nel corso della serata verrà effettuata anche una premiazione all’Unione Sportiva Grosseto 1912, per il presidente Mario Ceri e il vice presidente Simone Ceri, per l’ottimo campionato di Serie “C” disputato, da parte dell’organizzazione Rosanna Conti Cavini e dalla Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” datata 1912, a suggello anche di questo gemellaggio.

L’intera manifestazione sarà ripresa ed irradiata in diretta televisiva dall’Emittente MS Channel, sia sul digitale terrestre, che sul bouquet Sky al canale 814 e in diretta streaming.

Vogliamo ricordare inoltre che giovedì 8 luglio alle 17, nella Sala Consiliare del Comune di Grosseto verrà effettuata la conferenza stampa di presentazione del grande evento, alla presenza naturalmente del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’assessore allo sport Fabrizio Rossi, di altri assessori, della promoter Rosanna Conti Cavini, la manager Monia Cavini, del presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, Fabrizio Corsini, dei pugili e relativi maestri.