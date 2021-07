MARINA DI GROSSETO – Prende il via giovedì sera alle 20 nel campo allestito davanti alla Fortezza San Rocco di Marina di Grosseto il 3° memorial Tommaso Sicignano, torneo di basket 3 contro 3 organizzato dall’associazione Straight Outta Marina di Grosseto, con 33BK e LB3 con il patrocinio del Comune di Grosseto. La manifestazione è stata inserita da Giacomo Galanda e dall’Italian Basketball World nel programma del camp che si sta svolgendo al Camping Cieloverde.

Il torneo, che ricorda Tommaso, giocatore di basket, laureato in scienze motorie, a quattro anni dalla sua scomparsa, è riservato a formazioni senior che si sfideranno giovedì e venerdì alle 20 alle 24. Oltre ai premi riservati alle migliori squadre verrà consegnato anche quello di miglior giocatore, offerto dalla famiglia di Tommaso Sicignano, Paolo, Marina e Matteo.

Dodici le squadre seniores iscritte al Memorial.

I vergognosi: Giacomo Pierozzi, Mattia Carpenito, Gianluca Miotto, Petru Broscenco.

Denver McNuggets: Alessandro Banchi, Andrea Cervetti, Nicholas Nesi, Jacopo Fiorentini. Pierma: Lorenzo Bellachioma, Alessio Piermarini, Mirco Barabesi, Giammarco Ferrari.

I tartufi del sig. Magi: Giacomo Neri, Giacomo Bertoli, Samuele Tattarini, Mirko Mari.

Gli Icy: Lorenzo Burzi, Edoardo Delfino Marsili, Leonardo Magnoni.

Floters: Marco Dolenti, Muhamadou Dibasie, Sean Conrad Stringara, Daniele Perfetti.

C’è da sposta’ una macchina: Lorenzo Malentacchi, Lorenzo Bellantonio, Lorenzo Fanelli, Cesare Goracci.

Three is megl che two: Andrea Ciolfi, Mattia Contri, Marco Santolamazza, Sesar Bocchi.

Roberti designshop: Dario Romboli, Jacopo Roberti, Jonathan Roberti.

Atlanta Roba: Andrea Scarpino, Marco Scarpino, Mauro Pollazzi, Angelo Franzese.

Three Keki: Gioele Bindi, Federico Druda, Lorenzo Scurti, Giovanni Piccoli.

Arrosto e tiro: Luca Papi, Giovanni Benucci, Riccardo Vannozzi.

Ad animare le serate alla Fortezza penserà il resident dj e speaker Michele Dj Krazo.