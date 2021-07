Coronavirus, crescono i casi in Maremma: oggi sono 10. Un ricovero in meno

GROSSETO - Tornano a crescere in nuovi casi di Coronavirus in Provincia di Grosseto. Dopo 72 ore in cui si contava un solo nuovo positivo al giorno, e ieri quando se ne registravano tre, oggi il report Asl ne riporta 10, sei nel Comune capoluogo e quattro a Monte Argentario.

Tra le ore 14 del 30 giugno e le ore 14 di oggi, 1 luglio, sono stati effettuati 344 tamponi (ieri 342). Tasso di positività (rapporto tra numero di nuovi positivi e numero di tamponi processati) in crescita: oggi è pari a 2,91% (ieri 0,88%).

Le persone positive in carico alla Asl sono 156 (ieri 165). Nelle ultime 24 ore si registrano 18 guarigioni (ieri sette).

All'Ospedale Misericordia di Grosseto sono ricoverate sette persone (ieri otto), di cui cinque si trovano nel reparto di degenza Covid (ieri sei) e due in terapia intensiva (come ieri).

Dei nuovi casi registrati tra il 29 giugno ed oggi, uno è risultato essere un contagio da variante inglese.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 20 Provincia di Arezzo 5 Provincia di Siena 5 Provincia di Grosseto 10 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 1 2 1 1 Grosseto 3 2 2 2 1 Siena 1 1 2 1 Totale USL 4 4 6 2 3 1

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 23 giugno Giovedì 24 giugno Venerdi 25 giugno Sabato 26 giugno Domenica 27 giugno Lunedì 28 giugno Martedì 29 giugno Mercoledì 30 giugno Giovedì 1 luglio Arezzo 1 4 5 2 3 1 3 5 5 Siena 11 6 2 4 2 1 5 4 5 Grosseto 7 5 4 3 1 1 1 3 10 Totale Asl Tse 19 15 11 9 6 3 9 12 20

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Grosseto 6 Monte Argentario 4

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 1 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 5 TI Misericordia Grosseto 2

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 609 Provincia di Siena 512 Provincia di Grosseto 344

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 133 Provincia di Siena 94 Provincia di Grosseto 156

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 71 Provincia di Siena 80 Provincia di Grosseto 143

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 136 Provincia di Siena 117 Provincia di Grosseto 161

Guariti Provincia di Arezzo 5 Provincia di Siena 4 Provincia di Grosseto 18